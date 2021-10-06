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الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع

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الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع

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حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي قائد فريق الكرة بالنادي، وحارس الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وكان الشناوي قد غادر مران المنتخب أمس بعد شكوى من كدمة وأجرى فحوصات طبية للتأكد من سلامته.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

في سياق متصل قال سيد عبدالحفيظ إن محمد شريف لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم الأربعاء، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر ولا تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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