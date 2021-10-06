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النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان )

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النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان ) النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان )

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أعلنت النيابة العامة تفاصيل الاشتباكات التي وقعت صباح، الأربعاء، في الإسماعيلية، والتي أسفرت عن مقتل المتهم واستشهاد ضابطين .

قالت النيابة العامة في بيان: «تلقت «النيابة العامة» صباحَ اليومِ الأربعاءِ الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا باستشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ –سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من «النيابة العامة» بضبطه- ووفاته خلالها، فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل في الواقعة».

وأضافت: «حيث كانت تحريات الشرطة قد توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفَّى و2 آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية».

وتابعت: «هذا، وقد شكَّلت «النيابة العامة» فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات».

وشددت: «بمناسبة هذه الواقعة تشُدُّ «النيابة العامة» على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن في كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزًا في تاريخ للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل».

المصرى اليوم

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