عرض مسرحية «عبور وانتصار» بالإسماعيلية

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شهدت محافظة الاسماعيلية على خشبة مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، عرض مسرحية «عبور وانتصار» من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان محمود حسن في إطار الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بالمجان، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع.

وقال «حسن» إن العرض يقدم بالمحافظة بالمجان وحتى السبت المقبل ٩ أكتوبر في تمام الثامنة مساءوهي مسرحية وطنية استعراضية، تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973.

يتقاسم بطولة «عبور وانتصار» هانى كمال، منير مكرم، عبدالسلام الدهشان، حسن يوسف، عادل الكومي، أيمن بشاي هناء سعيد، سكر، الطفل مازن علوان، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.