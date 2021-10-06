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الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة

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الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة

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حرص رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على تبادل الدروع التذكارية مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي في البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد بالإسكندرية.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية حفلا لتبادل الدروع التذكارية بين الوفود المشاركة حضره اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى ود مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وطارق الغنام المدير الإداري للفريق.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

المصرى اليوم

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