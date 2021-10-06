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«لجان الشيوخ».. «مسلم» رئيسا لـ«الإعلام والثقافة» و«سري الدين» لـ«الاقتصادية»

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«لجان الشيوخ».. «مسلم» رئيسا لـ«الإعلام والثقافة» و«سري الدين» لـ«الاقتصادية» «لجان الشيوخ».. «مسلم» رئيسا لـ«الإعلام والثقافة» و«سري الدين» لـ«الاقتصادية»

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أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز الكاتب الصحفي محمود مسلم برئاسة بجنة الاعلام والثقافة، وفاز النائبان محمد سعيد طه وسها سعيد بمنصب الوكيلين، والنائب محمود القط أمينًا للسر.

وأسفرت نتائج انتخابات اللجنة الاقتصادية والمالية عن فوز النائب هاني سري الدين بمنصب رئيس اللجنة، والنائبان ياسر ذكي، وجمال عبدالوهاب بمنصب الوكيلين، والنائب أكمل نجاتي آمينا للسر.

وفى لجنة الإسكان والمرافق فاز خالد محمد سعيد بمنصب رئيس لجنة الاسكان، والنائبان فايز ابراهيم محمد، اكمل الله فاروق بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد حسين صبور أمينا للسر.

كان المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، ترأس الجلسة العامة الأولى للمجلس اليوم، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون، ودعا «أبوشقة» الأعضاء لاجراء الانتخابات على ان تعود الجلسة للانعقاد في الواحدة ظهرا لاعلان النتيجة

المصرى اليوم

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