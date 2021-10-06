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الأهلي يعلن موعد عودة محمد شريف للتدريبات

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الأهلي يعلن موعد عودة محمد شريف للتدريبات الأهلي يعلن موعد عودة محمد شريف للتدريبات

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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد شريف، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب.

وحصل محمد شريف على راحة عقب خروجه من قائمة الوطني الذي يخوض مواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم الأربعاء، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، والتي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى النيجر يوم 14 أكتوبر قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.

واستقر الجهاز الفني إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية، نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش يوم 14 أكتوبر، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر.

ويخوض الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم 15 أكتوبر على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من مواجهة الحرس الوطني التي يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية في بداية المشوار الإفريقي.

المصرى اليوم

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