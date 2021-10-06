غزل المحلة يحسم صفقة جديدة

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توصل مسؤولو نادي غزل المحلة من لاتفاق مع أحمد عفيفي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بشأن انضمامه للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية، دخول مسؤولي غزل المحلة، في مفاوضات مع أحمد عفيفي، من أجل التعاقد معه في الصيف الجاري، في صفقة انتقال حر، بناءً على طلب محمد عودة، المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يحسم زعيم الفلاحين صفقة أحمد عفيفي، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يجتاز اللاعب الكشفي الطبي.

يذكر أن غزل المحلة دعم صفوف هلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب على رأسهم إبراهيما كونيه وإبراهيم صلاح ومحمد بازوكا والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وماليا توريه.