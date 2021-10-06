بالأسماء.. محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بفاقوس

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم7955 لسنة 2021، بإنهاء تكليف كلٍ من عادل محمد حسن رئيس الوحدة المحلية القروية بالصالحية، وصلاح عبدالكريم السيد رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزازي، وداؤد أحمد يوسف رئيس الوحدة المحلية بأكياد البحرية، ومنى محمد السيد سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصالحية، وحسن السيد متولي سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزازي، ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينة فاقوس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس، بتكليف هاني محمد بهاء محاسب بمركز ومدينة فاقوس، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالصالحية، وأحمد محمد على رئيس الوحدة المحلية القروية ببني صريد، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بأكياد البحرية، وعاطف عبدالحميد سباعي سكرتير الوحدة المحلية بالديدامون، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزازي بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، وأحمد على محمد باحث شؤون لجان ومجالس ومؤتمرات، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببني صريد بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، وهشام حسن محمد مهندس زراعي بالمركز، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالديدامون بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، ووليد محمد أحمد محاسب بالمركز، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصالحية بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، وعبدالعال يوسف محمد باحث اجتماعي بالمركز، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزازي بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية .

أكد محافظ الشرقية أن القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام، ولتحسين مستوي أداء العاملين بالجهاز الإداري ،وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ،بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي قرارات المحافظة أرقام 3295 لسنة 2016 و6365 لسنة 2020 و1412 لسنة 2021، وعلي المذكرة المقدمة من رئيس مركز ومدينة فاقوس في هذا الشأن وتنفيذاً لخطط الإصلاح الإداري ولإنتظام العمل.