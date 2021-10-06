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«المحامين»: انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر غدا

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«المحامين»: انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر غدا «المحامين»: انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر غدا

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أعلنت نقابة المحامين، عن انطلاق فاعليات الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر، غدا الخميس، بقاعة مركز التحكيم بالغردقة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأوضحت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المحاضرة الافتتاحية يلقيها، إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض، وعضو المكتب الفني لنقيب المحامين، ويتناول فيها موضوع «طريق النجاح في مهنة المحاماة».

وأضافت: «وأصدرت النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، تبيها بضرورة الحضور، وعدم تجاوز النسبة المقدرة للغياب والتي تبلغ 75%، من إجمالي محاضرات المعهد، والالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا».

المصرى اليوم

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