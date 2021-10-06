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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويواجه لاعبو الزمالك في هذه المباراة الصعبة نجم منتخب مصر علي زين لاعب فريق برشلونة، الذي انضم لصفوف الفريق الإسباني شهر يوليو الماضي، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا الموسم الماضي.

ويستعرض المصري اليوم جدول مباريات كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية:

يلعب الدحيل القطري مع ماجديبورج الألماني في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا، ويواجه بينروس البرازيلي نظيره النور السعودي في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ويتحدى الوحدة السعودي نظيره البورج الدنماركي في تمام 4:45 عصرًا، بينما ينافس الزمالك نظيره برشلونة الإسباني في السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بالمباراة المتأهل لها من مباراة النور السعودي وبينيروس البرازيلي في نصف النهائي.

والجدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلى في السوبر الأفريقي بنتيجة (28-27).