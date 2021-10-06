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محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

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محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

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قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالاً بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية.

قدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الاجيال، وتعد تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء. وتوجه «الأنصاري» بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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