محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

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قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالاً بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية.
قدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الاجيال، وتعد تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء. وتوجه «الأنصاري» بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.