محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

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قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف«اليوم الأربعاء» بوضع إكليل من الزهور على النُصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء «ميدان المديرية سابقاً» بمدينة بني سويف، وذلك في إطار احتفالات محافظة بني سويف بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973

وقام المحافظ بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب الأبرار من أبناء مصر المخلصين، تلاها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة التاريخية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد طيار أ .ح /علاء الدين ظهران قائد قاعدة بني سويف الجديدة ،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، اللواء أسامة حلمي نائب مدير الأمن ،واللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية، السيد رئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف واللواء جمال مسعود السكرتير العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعقب الانتهاء من مراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية،هنأ محافظ بني سويف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر التي أعادت للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وفتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الانتصار والإصرار والعزيمة والانتماء لتراب هذا الوطن الشامخ لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030

وجدد محافظ بني سويف، تهنئته لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، مؤكدا على أنه مع توحد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤس.ح سات الدولة الوطنية يستطيع تحقيق المستحيل، ويحقق الانتصارات في كافة المجالات، لافتا إلى أن خير دليل على ذلك حجم وعدد المشروعات القومية والخدمية التي تحققت خلال الـسنوات السبع الماضية في مختلف القطاعات، وذلك تم بمعدلات تنفيذية قياسية وغير مسبوقة.

كما تابع المحافظ قائلاً: (أغتنم ذكرى تلك المناسبة الوطنية لأبعث بتحية إعزاز وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالي ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية، بجانب الحرب ضد الإرهاب لاقتلاع جذوره والذي يسعى للنيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية، وغيرها من التحديات الراهنة والطارئة التي تتطلب مزيداً من التكاتف والوحدة والحب والانتماء وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وعلى هامش مراسم الاحتفال تفقد المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بحديقة الشلال ،طبقاً للتصميم الهندسي والمعماري ،الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة،وتقوم على تنفيذه الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ضمن خطة المحافظة لتحويل الحديقة إلى مكان مميز يليق باستضافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة أثناء الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية والقومي.

وتفقد المحافظ الأعمال الخاصة باستكمال تنفيذ النصب التذكاري ،بالتوازي مع إعادة تصميم وتخطيط المساحات الفراغية والموقع العام والممرات الداخلية والتي تسبق أعمال تشجير وتجميل ودهانات وتوصبل المرافق ورصف وتجديد السور وغيرها من الأعمال والفنية والإنشائية، وذلك ليكون مكاناً جديراً بمكانة ومنزلة شهدائنا الأبرار الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الباسلة الذين يذودون دوماً عن أمن واستقرار الوطن الغالي مصر.