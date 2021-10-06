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معلمو المنيا يواصلون تدريباتهم علي منهج الصف الرابع الابتدائي (صور)

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معلمو المنيا يواصلون تدريباتهم علي منهج الصف الرابع الابتدائي (صور) معلمو المنيا يواصلون تدريباتهم علي منهج الصف الرابع الابتدائي (صور)

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تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استمرار تدريبات المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي عبر تقنية video conference بمدرسة سمالوط الثانوية الجديدة بنات، بحضور حسين صلاح مدير إدارة سمالوط، ومحمد محمود مدير إدارة التعليم الابتدائي بديوان المديرية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج تركز على المهارات والأنشطة بدلاً من الحفظ والتلقين وعلى المنهج متعدد التخصصات وكذلك التنمية المهنية للمعلمين لمواكبة التغيرات في العملية التعليمية، جاء ذلك بحضور الأستاذ نصر عياط مدير مدرسة سمالوط الثانوية الجديدة بنات، الاستاذ عصام عمران مدير التعليم الابتدائي بإدارة سمالوط التعليمية، الأستاذ عاطف كمال مدير المتابعة بالإدارة، الأستاذ محمد جمال أمن إدارة سمالوط.

المصرى اليوم

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