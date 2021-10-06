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نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون

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نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون

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هنأت النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو لجنة الأسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وضباط وجنود وصف القوات المسلحة المصرية، بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت «الهلالي» في تصريحات صحفية لها اليوم، إن ذكري السادس من أكتوبر، عزيزة على قلوب ونفوس الشعب المصري جميعاً، فهي ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري ‏كرامته، وعبر هذا الوهم الذي طال، وحائط الحزن الذي امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخاً فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلها ‏خاضت مصر معركة السلام». ‏

وعبّرت عضو إسكان النواب، عن خالص تهانيها مقرونة بأطيب التمنيات لأبطال القوات المسلحة الباسلة، بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها خير أجناد الأرض، دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، داعية المولى عز وجل أن يحفظ أبطال مصر من رجال القوات المسلحة الباسلة درعًا واقية للوطن ضد أي من يحاولون العبث بأمنه واستقراره وسلامة شعبه.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.

المصرى اليوم

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