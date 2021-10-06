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يدور جدل كبير في الأيام الماضية حول مصير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي في ظل تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء مؤخراً.

وخسر الأهلي في الموسم الجاري بطولة الدوري لصالح الغريم التقليدي الزمالك كما خسر لقب كأس السوبر عن الموسم الماضي لصالح نظيره فريق طلائع الجيش فيما يغلف الغموض مصير بطولة كأس مصر.

وعلى الصعيد القاري تفوق الأهلي ونجح في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

ورجحت بعض التقارير رحيل موسيماني من منصب المدير الفني للنادي الأهلي وسط تأكيد من إدارة النادي بتجديد الثقة في المدرب الجنوب إفريقي.

وفجرت تقارير صحفية برتغالية خلال الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن خليفة موسمياني في تدريب الأهلي.

وقالت صحيفة "ناسيونال" البرتغالية الشهيرة أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني السابق لفريق الزمالك مرشح لتدريب الأهلي وهناك مفاوضات من جانب النادي المصري معه في الأيام الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أنها تواصلت مع زولميرا فيريرا زوجة المدرب البرتغالي صاحب الـ 75 عاماً وأكدت لمندوب الصحيفة أنه بالفعل هناك مفاوضات من جانب الأهلي المصري مع زوجها.

وحقق فيريرا نجاحاً كبيراً خلال فترة تدريبه للزمالك حيث قاد الفارس الأبيض للتتويج بالدوري المصري وكأس مصر في نفس الموسم.