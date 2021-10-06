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كان هناك جدار من التحديات واليأس .. : فيه فرق إنك تسمع وتعيش نكسة 67

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كان هناك جدار من التحديات واليأس .. السيسي: فيه فرق إنك تسمع وتعيش نكسة 67 كان هناك جدار من التحديات واليأس .. : فيه فرق إنك تسمع وتعيش نكسة 67

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قال الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، إنه لا ينسى أبدًا التداعيات الناجمة عن نكسة 1967، كان هناك جدار من التحديات واليأس.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية العبور إلى المستقبل؛ بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، منذ قليل، بحديثه إلى الشباب صغير السن، مردفًا: «أقول للشباب الصغير في فرق بين إنك تسمع وتعيش.. ممكن تسمع كتير وتحكي، ولكن تعيش الأحداث وتتذوق تأثيرها أمر غير بسيط، كان هناك جدار وتحديات من اليأس، ولم يكن هناك ثقة أو أمل، بس تعيش الأحداث وتتذوق تأثيرها أمر مش بسيط.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التي حاربت واستردت أرضها، هي ذاتها التي تسعى للسلام والتعاون، كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الحروب تحوّلت إلى غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها، وقضية مصر الآن هي بناء الوعي والحفاظ على وطننا ومُقدرات شعبنا.

وتوجه الرئيس السيسي، بالتحية للشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، والشعب المصري العظيم الذي كان على وعي ومساندة قواته المسلحة في أصعب وأدق أوقات العالم الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد.

المصرى اليوم

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