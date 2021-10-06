★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه لا ينسى أبدًا التداعيات الناجمة عن نكسة 1967، كان هناك جدار من التحديات واليأس.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية العبور إلى المستقبل؛ بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، منذ قليل، بحديثه إلى الشباب صغير السن، مردفًا: «أقول للشباب الصغير في فرق بين إنك تسمع وتعيش.. ممكن تسمع كتير وتحكي، ولكن تعيش الأحداث وتتذوق تأثيرها أمر غير بسيط، كان هناك جدار وتحديات من اليأس، ولم يكن هناك ثقة أو أمل، بس تعيش الأحداث وتتذوق تأثيرها أمر مش بسيط.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر التي حاربت واستردت أرضها، هي ذاتها التي تسعى للسلام والتعاون، كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الحروب تحوّلت إلى غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها، وقضية مصر الآن هي بناء الوعي والحفاظ على وطننا ومُقدرات شعبنا.

وتوجه الرئيس السيسي، بالتحية للشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، والشعب المصري العظيم الذي كان على وعي ومساندة قواته المسلحة في أصعب وأدق أوقات العالم الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد.