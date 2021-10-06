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قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في المعرض السياحي الدولي «2021 IFTM TOP RESA» المُقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري، مهمة للغاية ولها إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة والآثار المصرية في الوقت الذي استعادة مصر مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية والآثرية بالنسبة للسياح الفرنسيين .

وأضافت رئيس «سياحة النواب»، في بيان أصدرته اليوم، أنه من خلال المشاركة في معرض باريس سيتم الترويج للمقاصد السياحية والمعالم الأثرية المصرية، التي تُعد وجهة رئيسية هامة بالنسبة للسائح الفرنسي، وفرصة لإبراز حجم الإنجازات والمشروعات القومية الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها، مؤكدة أن ما تم من إنجازات على أرض الواقع والجهود الكبيرة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي بذلتها الدولة بنجاح خلال جائحة كورونا العالمية، كان لها مردود إيجابى في عودة حركة السياحة الوافدة لمصر .

ولفتت النائبة إلى أن المعرض السياحي الدولي بباريس يعد أهم معرض للسياحة والسفر في فرنسا، ويُعقد سنوياً منذ عام 1978، ومن خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار المصرية بجناح في هذا المعرض، ستكون فرصة للترويج لكنوز ومعالم مصر السياحية، بعرض الفيديوهات والصور ووسائل التكنولوجيا الحديثة لجذب السياح من مختلف الدول إلى مصر، لما لهذا المعرض من توجيه قوي لوجهات السياحة العالمية في مختلف دول العالم باعتباره واحد من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران .