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: «67 كانت من أقسى الفترات على »

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السيسي: «67 كانت من أقسى الفترات على مصر» : «67 كانت من أقسى الفترات على »

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تحدث الرئيس عبدالفتاح ، عن حرب 1967، مؤكدًا أنها كانت من أقسى الفترات على ، وذلك خلال الندوى التثقيفية «العبور إلى المستقبل» التي شهدها اليوم بمناسبة احتفالات ذكرىنصر أكتوبر المجيد.

وقال السيسي: «أنا من الجيل اللي شاف 67 كويس، كنت صغير شوية يمكن لكن لا أنسى أبدًا ما حدث ولا أنسى أبدًا التداعيات اللي نجمت عنها، والعبرة هنا مش بالسن، لكن بحجم الاهتمام والوعي، أنا شوفت الفترة دي كانت من أقسى الفترات اللي مرت على مصر».

وأضاف: «اللي حصل سنة 67 كان له تأثير قاسي جدًا على المصريين، وأنا بقوله دلوقتي للمصرين في يوم جميل، حتى لا يتكرر ولنكون دائمًا منتبهين وواعين لتحدياتنا وحريصين ومستعدين للحفاظ على مكانة بلدنا وهذا لا يحدث إلا بالعمل الشاق المستمر».

المصرى اليوم

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