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ولاية كولورادو الأمريكية ترفض زراعة الأعضاء للمرضى الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا

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ولاية كولورادو الأمريكية ترفض زراعة الأعضاء للمرضى الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا ولاية كولورادو الأمريكية ترفض زراعة الأعضاء للمرضى الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا

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رفض نظام الرعاية الصحية في ولاية كولورادو الأمريكية زراعة الأعضاء للمرضى الذين لم يتلقوا لقاح .

وذكر المتحدث باسم الولاية تيم جيثنر، أن امرأة من كولورادو لم تتلق لقاح كورونا قد حُرمت من زرع الكلى، واصفا القرار بأنه «مثير للاشمئزاز» وتمييزي.

وتلقت المرأة إشعارا الأسبوع الماضي بأن اسمها في قائمة انتظار المتبرعين بالأعضاء سيتم «حذفه» وأن أمامها 30 يوما لتلقي التطعيم، وإذا رفضت التطعيم سيتم إزالته من القائمة، وفقا لـ «نوفوستي».

وتجاوزت الإصابات في العالم 235 ملايين ونحو 5 ملايين وفاة.

المصرى اليوم

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