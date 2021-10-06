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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الإمارات أصبحت دولة أخرى تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.

ونقل منتجو لقاح «سبوتنيك V» الروسي على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس، عن صندوق الاستثمارات المباشرة تأكيده أن السلطات الإماراتية سجلت «سبوتنيك لايت» (أي الجرعة الأولى من «سبوتنيك V» كلقاح منفصل وأيضا كجرعة معززة، وكانت مصر قد سجلت «سبوتنيك لايت» أواخر سبتمبر الماضي.

وأظهر لقاح «سبوتنيك لايت» فعالية تصل 93.5% خلال حملة التطعيم به الجارية في باراجواي، حسب وزارة الصحة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 235 ملايين ونحو 5 ملايين وفاة.