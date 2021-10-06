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الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في "Firefox" ويوصي بهذا الإجراء

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الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في "Firefox" ويوصي بهذا الإجراء الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في "Firefox" ويوصي بهذا الإجراء
وصفه بعالي الخطورة .. تسبّب عدم استجابة في المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه

الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، بشأن تحديث أمني في متصفح Firefox.

وقال الأمن السيبراني عبر حسابه في تويتر: إنَّ شركة Mozilla المالكة لمتصفح فايرفوكس، أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات Firefox، وFirefox ESR.

وأضاف، أنَّ الثغرات تسبّب عدم استجابة في المتصفح؛ ما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، كما يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيراني، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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