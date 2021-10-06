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تفاعلاً مع "سبق".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة

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تفاعلاً مع "سبق".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة تفاعلاً مع "سبق".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة
عقب الفيديو.. تمّت إحالته إلى هيئة الجزاءات وطُبّقت العقوبات النظامية بحقه

تفاعلاً مع

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدّسة قائد الشاحنة الذي عكس السير بحي الشرائع مخالفاً أنظمة السير، ومعرضاً مرتادي الطريق للخطر، وذلك تجاوباً مع "سبق".

وحصلت "سبق" على مقطع يوثّق المخالفة التي ارتكبها قائد الشاحنة في شارع بأحد أحياء مخطط الشرائع، وعلى الفور تمّ ضبط الشاحنة، وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المروية.

يُذكر أن الشاحنات تخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتعد مخالفة عكس السير من المخالفات التي تستوجب التوقيف بحق مرتكبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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