محافظ الفيوم يستقبل وفد «بوتاجاسكو» لبحث آليات التعاون المشترك

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفد شركة بوتاجاسكو لنقل وتوصيل الغاز، ضم الوفد المهندس يحيى جاد إبراهيم مدير عام العمليات بالشركة، والمهندس حاتم عاشور مدير عام الشؤون الهندسية، والمحاسب طارق فاروق مدير عام الشؤون المالية، والمحاسب محمد صديق الشاهد مدير منطقة الفيوم، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والشركة لرفع كفاءة وتأهيل مشروع البوتاجاز بالمحافظة، وتطوير محطة كوم أوشيم لتعبئة وتوزيع البوتاجاز، وذلك لخدمة مواطني المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي أن هذا اللقاء هو «اللقاء الثاني» لمحافظ الفيوم مع مسئولي شركة بوتاجاسكو، لبحث ودراسة آليات التعاون والعمل المشترك بين الجانبين لتأهيل ورفع كفاءة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم.

وأضاف أن اللقاء تناول تبادل الرؤي والأفكار والمقترحات والاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، بشأن تطوير مشروع البوتاجاز بالمحافظة، وذلك من خلال الدراسات الاقتصادية والمالية المبنية على البيانات الدقيقة، للخروج برؤي وتصور محدد يسهم في الارتقاء بهذا المشروع الحيوي، بما يعود بالنفع على المواطنين بشكل عام والعاملين بالمشروع على وجه الخصوص.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، بإعداد بيان متكامل يشتمل على كافة البيانات المتعلقة بمصنع تعبئة البوتاجاز من حيث المعدات والصيانة ومعدات الإطفاء وعدد العاملين، وكذا البيانات الخاصة بمشروع توزيع البوتاجاز من حيث عدد السيارات وعدد العمالة والحصة التموينية المعتمدة، وذلك لتسهيل إجراء الدراسات الاقتصادية، للوصول لنتائج دقيقة تُسهم في رفع كفاءة وتأهيل المشروع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وأكد المحافظ، على إجراء دراسات دقيقة لموقع المشروع، لوضع الرؤية المناسبة لتأهيله، وإدارته بالشكل الأمثل، واستغلال كل إمكانات الموقع، بهدف تطوير المشروع وتحقيق عائد اقتصادي يغطي متطلبات العاملين بالمشروع، ويسهم في توفير عائد اقتصادي للمحافظة.

فيما أكد مسئولو شركة بوتاجاسكو، حرصهم الكامل على التعاون وتضافر كافة الجهود، مع المحافظة، لتأهيل ورفع كفاءة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة تعود بالنفع والفائدة على الجميع.