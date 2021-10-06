نائب محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأبو رواش

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الوحدة المحلية لقرية أبورواش بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

وتابع نائب المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية، وشدد برفع مستوى النظافة والإشغالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبورواش.

كما اختتم جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير وتوسيع طريق المنصورية بداية من كفر غطاطي بنطاق حي الهرم حتى اتجاه سعد زغلول بمدينة كرداسة بطول ٤ كم تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه خلال جولته بسرعة تعديل ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسيع حتي يتم الأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.