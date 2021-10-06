بسبب المستحقات المالية.. مشاجرة بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارعة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصري للمصارعة امس مشاجرة جديدة بين العميد وجيه بكير أمين الصندوق والدكتورة نرمين رفيق عضو مجلس الادارة وذلك عقب تقديم الأخيرة مذكرة لمجلس الادارة ترفض خلالها الموقف المتعنت لامين الصندوق لتعمده عدم صرف مستحقاتها المالية التي سددتها من جيبها الخاص كسلفة للاتحاد اثناء تواجدها في الولايات المتحدة الامريكية بدفع تذكرة الطيران و المسحات و باقي مدة المعسكر للاعبة الاولمبية ايناس خورشيد الحاصلة علي المركز الرابع باولمبياد ريو دي جانيرو.

ويأتي ذلك بناء علي قرار سابق من مجلس ادارة الاتحاد المصري بموافقته علي دفعها النفقات من جيبها الخاص باللاعبة لكون الاتحاد في اجازات العيد و لم يستطيع اعضاء مجلس تدبير المبلغ المطلوب حينها ورفضت مصر للسياحة قطع التذكرة بسبب الاجازات و عدم وجود رصيد لديهم.

و بالرغم من تقديم الشكر للدكتورة نيرمين رفيق من مجلس الادارة لانقاذها الموقف بسدادهامن جيبها الخاص، الا ان امين الصندوق رفض دفع مستحقاتها عند عودتها و تعدي عليها بالسب و القذف داخل مبني وزارة الشباب و الرياضة.

واحيل الامر الي لجنة القيم باللجنة الاولمبية و لازالت الشكوى تحت التحقيق وقامت وزارة الشباب و الرياضة بتشكيل لجنة من مسئولي ادارة الهيئات الرياضية. أقرت في تقريرها أحقية الدكتورة نيرمين بصرف مستحقاتها و عدم صحة ادعاءات امين الصندوق.

وقالت نيرمين في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن أمين الصندوق اصر علي موقفه بعدم صرف مستحقاتها معلناً ان قرار الوزارة خاطيء و قرار مجلس الادارة لا يعتد به لانه صاحب الامر و النهي في جميع الشئون المالية بالاتحاد.

وقالت :"هذه الفترة هي الاسوأ للمجلس بسبب ممارسات امين الصندوق وشكواه الدائمة في حق زملائه و تعديه عليهم بالقول و اللفظ امام المسئولين وانها معرضة لفقد مقعدها بالاتحاد الدولي بسبب تأخر صرف مستحقاتها و مستحقات الاتحاد للمشاركة في اجتماع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي و تقديم مقترحاتها الخاصة بالمصارعة النسائية عن قارة افريقية هذا الشهر بدولة صربيا"