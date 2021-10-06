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الأهلي يعرض أفلام انتصارات أكتوبر على شاشات عملاقة في فروع النادي

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الأهلي يعرض أفلام انتصارات أكتوبر على شاشات عملاقة في فروع النادي الأهلي يعرض أفلام انتصارات أكتوبر على شاشات عملاقة في فروع النادي

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تبدأ الشاشات العملاقة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، اعتبارا من اليوم في عرض الأفلام الخاصة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والمعارك العديدة التي خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

يأتي هذا ضمن برنامج احتفالات الأهلي بالذكرى الـ«48» لانتصارات أكتوبر المجيدة ومشاركة جموع الشعب المصري فرحته بهذه المناسبة التاريخية وتجسيدا للملاحم البطولية الخالدة التي خاضتها القوات المسلحة المصرية بدماء جنودها وقادتها البواسل والتي مازال التاريخ العسكري في العالم أجمع يذكرها ويتحدث عنها بكل فخر واعتزاز.

وحرص مجلس الإدارة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، على تقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الـ«48» لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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