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نفذت الشرطة الألمانية مداهمات على نطاق واسع شمل 25 مدينة، والتي ترتبط بشبكة غسل أموال مشبته فيها والتي قامت بتحويل ملايين اليورو من المكاسب «غير المشروعة» إلى الخارج .

ونقل تقرير لوكالة أسوشيتيد برس اليوم الأربعاء، عن شرطة دوسيلدروف قولها إن هذه المداهمات التي بدأت في ساعة مبركة، ضمت ما يزيد على ألف ضابط وجرى تنفيذها في ولايات راين الشمال، وساكسونيا السفلى وبريمين، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل يحمل الجنسية السورية ويبلغ من العمر 39 عاما، والمتهم بعضويته في جبهة النصرة السورية المتشددة .

وأكدت الشرطة أن هذه المداهمات جزء من تحقيق «تحقيق فيما يسمى بـ»شبكة الحوالة «والتي تستعمل على نحو موسع في دول إسلامية، حيث يقوم الأفراد وليس البنوك كسماسرة ووسطاء لتحويل الأموال .

وأردفت الشرطة أن عمليات غسل الأموال التي تمت منذ 2016 جاءت من نطاق واسع من المصادر، والتي تشمل النشاط الإجرامي، مثل السطو المسلح والابتزاز.

وذكر التقرير أنه ووفقا للتقديرات المبدئية، فإن حجم العلميات في هذه الفترة قيد التحقيق بلغ نحو 140 مليون يورو أو ما يعادل 162 مليون دولار، وفقا لبيان الشرطة .

في حين أفادت محطة «دبليو دي أر» العامة الألمانية أن الأموال التي تم غسلها تشمل أمولا من تهريب المخدرات وأن جزء منها، على الأقل تم إرساله إلى تركيا وسوريا، والتي ربما استخدمت في تمويل الجماعات المتشددة .

ونقلت المحطة عن الشرطة الألمانية قولها إن المشتبهين متهمين أيضا بالتربح على نحو غير مشروع، حيث تمكن الضباط من ضبط سيارات فارهة وذهب ومجوهرات وساعات ثمينة تقدر بما يزيد على 2 مليون يورو .