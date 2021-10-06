بحضور الأسر.. محافظ الجيزة يطلق مبادرة أزرع شجرة مثمرة تخليداً لروح الشهداء

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نظمت محافظة الجيزة احتفالية بمناسبة الذكري ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الشباب في فعاليات تحية العلم والسلام الجمهوري بديوان عام المحافظة، بهدف تنمية ورفع روح الولاء والإنتماء للوطن .

كما قام بمشاركة الشباب في توزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع وتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبه ذكري أكتوبر المجيدة .

وأطلق المحافظ مبادرة إزرع شجرة من مركز شباب السلام بحضور أسر الشهداء، بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب، تعظيمآ لروح الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، معربا عن إعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال تقديرآ وتخليدآ لذكراهم، لما قدموا من الإنتماء والإعتزاز والدفاع عن تراب الوطن .

كما شهد إنطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتبرع بالدم، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتوفير سيارات التبرع بالدم بمركز شباب السلام وعدداً من القطاعات الأخري، إضافة إلى تنظيم حملات دعائية من خلال فرق شبابيه لحث المواطنين على التبرع بالدم، لما لها من أهمية في إنقاذ حياة المواطنين والمرضي في حالات الطوارئ والحوادث.

وتضمن البرنامج الإحتفالي إنطلاق مسيرة شبابية بداية من شارع خاتم المرسلين، وتوزيع الأعلام وباقات الورد على المواطنين بالميادين والشوارع بمشاركه ٢٠٠ شاب وفتاه لتنمية القدرات البدنية وإعلاء قيمه الرياضة في المجتمع.