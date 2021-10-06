وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

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تلقي البدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول احتفال الجامعات المصرية بذكري انتصار السادس من أكتوبر.

وأشار التقريرإلى انطلاق أول فاعليات تلك الاحتفالات من جامعة كفر الشيخ بافتتاح الأسبوع الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات والمؤسسات التعليمية بالجمهورية بعنوان «شباب الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ود. عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والرقابية ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر.

ولفت التقرير إلى مشاركة 28 جامعة مصرية في الفعاليات، بإجمالي مشاركين بلغ نحو 750 طالب وطالبة، يتنافسون في مسابقات «خماسي كرة القدم- تنس الطاولة- كرة السرعة- دراتس- ألعاب متنوعة» بالإضافة إلى عقد ورش عمل والتي شارك فيها الطلاب بفاعلية، فضلاً عن عقد ندوات ثقافية واستطلاعات رأي الطلاب في استراتيجية الأنشطة الطلابية وخطط تنفيذها.

ويأتي هذا الملتقى تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات وخاصة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، للاحتفال بعيد النصر بهدف تعميق الانتماء ونشر الوعي وبناء شخصية الطالب الجامعي بالجامعات والمؤسسات التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن الوزارة تهتم بتنفيذ الأنشطة بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات وخاصة وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرة «كل يوم جديد» بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة على المستوى الوطني، وتنفيذ زيارات للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالرياضة في الجامعات والمعاهد، نظرًا لدورها الكبير والمهم في صَقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المُتكاملة، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليًا واقليميًا ودوليًا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.

وأضاف الدكتور طايع عبداللطيف بأنه تنفيذا لتكليفات الوزير تم التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والتوجيه المعنوي والجامعات وتم وضع جدول زمني لتلك الاحتفالات على مستوي الجامعات والمعاهد المصرية تتضمن الاشتراك مع القوات المسلحة في احتفالات بانوراما أكتوبر، تشمل: ندوات ثقافية في استرجاع بطولات حرب اكتوبر، عرض أفلام وثائقية ودرامية عن حرب اكتوبر، تكريم بعض أسر الشهداء، معارض فنية.

وعلى هامش المهرجان، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعودة الاهتمام بالبيئة والتصدي لمشكلات التعدي وقطع الأشجار، وأهمية العودة إلى معسكرات العمل وغرس الأشجار المُثمرة؛ تم تدشين حملة «حنجملها»، وقام الحضور بمشاركة الطلاب في غرس 1000 شتلة من الأشجار المُثمرة كبداية لتنفيذ المشروع على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتربية والتعليم، وجمعيات العمل المدني.

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

جدير بالذكر أن حملة «حنجملها» تم إطلاقها بدعم من د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عام 2019 من جامعة قناة السويس، وانتشرت في عدة مواقع أخرى بالمؤسسات التعليمية.