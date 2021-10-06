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«ضاحي»: اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين يلقي على عاتقنا مسئوليات كبيرة

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«ضاحي»: اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين يلقي على عاتقنا مسئوليات كبيرة «ضاحي»: اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين يلقي على عاتقنا مسئوليات كبيرة

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قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن مهندسي اثبتوا كفاءة عالية خلال السنوات الاخيرة مقارنة بزملائهم في كافة دول العالم، لافتا ان سواعد المهندسين هي من قامت ببناء الجمهورية الجديدة، ودعمت كافة المشروعات التنموية والخدمية، في مختلف القطاعات كالطرق، والنقل، وملف الطاقة، الذي شهد طفرة كبيرة ومشروعات الاسكان والبترول، وتعمير القري المصرية الجديدة.

وأضاف «ضاحي»: «إن كل ما شهدته مصر من اعجاز حقيقي خلال هذه السنوات دعمه المهندس المصري قاطرة التنمية، وهذا ما لمسناه خلال فعاليات المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، لتعمير الريف المصري».

وتابع: «إن اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين يلقي على عاتقنا مسئوليات كبيرة»، جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها ضاحي اثناء حضوره الحفل السنوي لنقابة المهندسين بالفيوم برئاسة المهندس هشام والي، لتكريم ابناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة، والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وحديثي التخرج والمهندسين المحالين على المعاش وتكريم أسر المتوفين من المهندسين».

وناشد نقيب المهندسين الخريجين الجدد ببذل المزيد من العمل والجهد والعطاء من اجل مصرنا الغالية .

وكشف ضاحي عن نجاح دور النقابة العامة للمهندسين ممثلة في هيئة المكتب في انهاء الاجراءات الخاصة بإنشاء نادي للمهندسين بالفيوم ليكون ملتقي لكافة المهندسين.

المصرى اليوم

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