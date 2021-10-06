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«الصحة العالمية»: العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا

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«الصحة العالمية»: العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا «الصحة العالمية»: العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة عدوى المستجد «كوفيد-19»، وفقا لما ذكرته المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة، ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية عن مواجهة الجائحة.

وأوضحت أن المسؤولة أنه لم يتم السيطرة على المرض، فيما تم رصد 3.1 مليون إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل 54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأضافت كيركوف بأن الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية لعدم السيطرة على الفيروس، وتابعت: ما يصعب على فهمه هو أن وحدات العناية المركزة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماما.

وشددت المسؤولة بالصحة العالمية على أن كورونا، لن يقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل بها العالم مع الأزمة، مشيرة إلى أن المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم بغالبيتهم غير ملقحين، وانتقدت المعلومات المغلوطة والمضللة حول كورونا التي يتم تداولها على الإنترنت.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة تمتد من 3 إلى 18 شهرا المقبلة، وتوقّعت فان كيركوف السيطرة على جائحة كورونا في نهاية المطاف، وقالت: لكن ستبقى هناك جيوب من الأفراد غير الملقحين، إما لعدم توفر اللقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذر تلقيهم اللقاح.

وحذرت في هذا السياق من تجدد التفشي، مشددة على أن الفيروس لن يتم القضاء عليه بالكامل وسيبقى موجودا، مضيفة: خسرنا منذ المراحل الأولى إمكان القضاء على هذا الفيروس على الصعيد العالمي، ولم نتصد لهذا الوباء بأقوى ما أمكننا، وفقا لـ «فرانس برس».

المصرى اليوم

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