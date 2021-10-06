أخبار عاجلة

نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص -
المرحلة النهائية للتدريبات الروسية الجزائرية المشتركة -
القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية -
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) -
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) -
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي -
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم»: تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على المنهج الجديد

Print
«التعليم»: تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على المنهج الجديد «التعليم»: تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على المنهج الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.

وأوضحت الوزارة، أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج. كما تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تنظيم محاضرات تدريبية للمعلمين حول أنشطة التوكاتسو بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

وتطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة