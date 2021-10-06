وزيرة الهجرة تهنئ المصرية «بيان جلال» أول عربية تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة ييل الأمريكية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالفتاة المصرية «بيان جلال» المقيمة في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتهنئتها بالنجاح الذي حققته وتوليها رئاسة اتحاد طلاب جامعة ييل.

وخلال مكالمتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المصريين بالخارج نابغون في مجالات كثيرة، مضيفة أن نجاح بيان في رئاسة اتحاد طلاب جامعة ييل إحدى أعرق الجامعات في أمريكا، لتصبح أول عربية تشغل منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة في تاريخ مجلس الجامعة منذ أكثر من ٣٠٠ عامًا، فهو أمر يدعو للفخر الشديد، فهي أيقونة للفتاة المصرية النابغة والناجحة في الخارج.

وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة شكرها لكل مصري ومصرية بالخارج يحرصون على رفع اسم بلدهم، ويعملون بجد واجتهاد لرفعة شأنها وتحقيق النجاح والتميز في شتى المجالات.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن تنظيم حلقة نقاشية لبيان جلال مع الطلاب أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، لاستعراض تجربتها مع الطلاب والاستفادة منها، لتكون نموذجا للشباب المصري بالخارج.

ومن ناحيتها، أعربت بيان جلال عن سعادتها وامتنانها لتهنئة السفيرة نبيلة مكرم ولكل الدعم والاحتفاء الذي تجده من وطنها مصر، كما أعربت عن استعدادها لاستكمال مسيرتها العملية ورفع اسم مصر في الخارج، من خلال عملها.

بيان جلال بدأت مشوارها لدراسة الطب من خلال دراسة تخصصين، الأول هو علم الأحياء الجزيئي والخلوي والتنموي، والتخصص الثاني هو الشؤون العالمية.

وتعمل بيان كمساعد باحث في كلية الطب بجامعة ييل، تركز أبحاثها مع كلية ييل للصحة العامة، على مسببات اضطرابات المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع 1؛ وتعمل مع وزارات الصحة في الدول العربية لتقييم العوامل المؤثرة على تعاطى لقاح COVID-19، كذلك أبحاثها مع معهد جاكسون للشؤون العالمية تركز على أخلاقيات الصحة العالمية.

وركزت حملتها الانتخابية على كيفية «بناء جامعة ييل لتصبح أكثر صحة»، وتناول ذلك الصحة البدنية والعقلية والمجتمعية والمالية والمؤسسية للجامعة.