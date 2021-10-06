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«لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي ()

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«لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي (فيديو) «لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي ()

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شهد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا بعنوان «لمسة وفاء» عن المشير محمد حسين طنطاوي.

واستعرض الفيلم التسجيلي، خلال الندوة التثقيفية الـ 34، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

تطرق الفيلم إلى دور المشير خلال رئاسته للمجلس العسكري أثناء ثورة 25 يناير وكيف قاد البلاد إلى بر الأمان في تلك الفترة العصيبة ولم يتردد لحظة واحدة؛ واستطاع تنفيذ خارطة الطريق رغم المعوقات الكثيرة التي كانت تعترضها.

ونوه الفيلم بأن المشير طنطاوي تحمل وتصدى لكي يحافظ على أمن القومي ويصون وحدة الوطن أرضا وشعبا، فهو مسيرة عطاء زاخر في حب الوطن.

المصرى اليوم

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