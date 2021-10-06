سفير الكويت: السادس من أكتوبر يوم النصر والفخر لكل العرب

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أكد سفير دولة الكويت لدي القاهره محمد صالح الذويخ، أن انتصار السادس من أكتوبر، جسد الدفاع عن الأرض والسيادة، وأن الكويت كانت وعلى الدوام مناصرة لمصر في قضاياها وحروبها، في ظل أواصر المحبة والأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وقال الذويخ- في تصريح صحفي: «تحل علينا ذكرى السادس من أكتوبر، فترتفع الهامة ويزهو الصدر ويومض الجبين، فخرا وعزة وشموخا».

وأضاف: «تاريخ الانتصار الكبير للجيش المصري في حربه الرابعة ليس تاريخا لعبور القناة فحسب، وإنما هو كان لعبور التاريخ وذكرى الدفاع عن الأرض والمبدأ والسيادة والحق، وذكرى التكاتف العربي للدفاع عن الأراضي العربية».

وأكد الذويخ على أن الكويت كانت وعلى الدوام، مناصرة ومؤازرة لمصر في قضاياها وحروبها، فهي عمق الوطن العربي وتاريخه.

وأشار إلى أن الكويت قدمت بكل فخر واعتزاز كل الدعم المادي والمعنوي واللوجيستي لهذا البلد العربي الأصيل، في مواجهاته وحروبه التي خاضها.

وأضاف: «شارك الجيش الكويتي في هذه الحرب عبر لواءي (الجهراء) في الجبهة السورية، و(اليرموك) في الجبهة المصرية

وقدمت الكويت 42 شهيدا، سالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء وامتزجت مع الدماء المصرية والعربية دفاعا عن الأراضي المصرية رحمهم الله جميعا.

وقال سفير دولة الكويت بالقاهرة إن مشاركة الكويت في هذه الحرب جاءت من منطلق المبدأ والانحياز التام للحق المصري في استعادة أراضيه، وأهمية هذا البلد الشقيق على المستوى العربي والإقليمي والاستراتيجي.

وتقدم الذويخ لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا، بعظيم التهنئة وجميل المباركة بهذه الذكرى الخالدة لانتصار أكتوبر العظيم.