وائل جمعة يكشف مصير محمد الشناوي من المشاركة أمام ليبيا

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سيطرت على جماهير الكرة المصرية حالة من القلق الشديد قبل مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب ليبيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء مصدر قلق الجماهير أمس الثلاثاء بعد الكشف عن إصابة حارس المرمى العملاق للمنتخب والنادي الأهلي محمد الشناوي واحتمالية غيابه عن المباراة الصعبة والمصيرية في مشوار الفراعنة.

وزف وائل جمعة مدير منتخب مصر بشرى سارة للجماهير المصرية اليوم الأربعاء بعد الكشف عن أن محمد الشناوي سيتواجد بشكل طبيعي في مران منتخب مصر صباح اليوم بعد تخلصه من أثار الكدمة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صباح اليوم الأربعاء: الشناوي تعرض لكدمة بسيطة في الخلفية، والأشعة أثبتت سلامته والحارس الدولي سيشارك في مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي.