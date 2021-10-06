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جامعة عين شمس تكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى في والشرق الأوسط

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جامعة عين شمس تكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى في مصر والشرق الأوسط جامعة عين شمس تكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى في والشرق الأوسط

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تنطلق غدا الخميس احتفالية لإطلاق أحدث وأدق جهاز للمسح الذري البوزيتروني بالرنين المغناطيسي «PET/MRI»، وهو الجهاز الأول والوحيد من نوعه في والشرق الأوسط وأفريقيا.

تقام الاحتفالية يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 وبحضور أكثر من 100 طبيب مصري وعربي وبحضور كلًا من أ.د/ أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، وأ.د/ محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، وأ.د/ محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ.د/ ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، وأ.د/ اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، وأ.د/ ياسر عبدالعظيم رئيس وحدة الرنين المغناطيسي بمركز مصر للأشعة، إلى جانب عدد كبير من الأطباء وأساتذة الجامعات المختلفة.

ويتيح الجهاز أدق درجات التشخيص الطبي الدقيق بالرنين المغناطيسي بقدرة «3 تسلا» وهي تعطي صورة عالية الوضوح والتفاصيل، مضيفاً له التشخيص البوزيتروني، الأمر الذي يساهم في دقة التصوير والتشخيص، ومعرفة النواحى الوظيفية وخصائص الأمراض، وتحديد جميع أنواع الأورام في الجسم إذا كانت حميدة أو خبيثة وتفرقتها من الإلتهابات.

الجدير بالذكر أن الجهاز الجديد سيعود بالنفع على المجال الطبي المصري بصفة خاصة والمجال الطبي في الشرق الأوسط بصفة عامة، حيث أن فحص الرنين المغناطيسي بالمسح البوزيتروني من الفحوصات التي أحدثت ثورة في عالم الأشعة حيث يعد من أحدث وأدق الفحوصات فهو يجمع بين التصوير التشريحى والكمي للرنين المغناطيسى والتصوير الوظيفي/الحيوي بالإصدار البوزيتروني لكامل الجسم في جلسة واحدة مما يوفر الجهد والوقت والمال إلى جانب الحصول على قيمة تشخيصية عالية.

المصرى اليوم

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