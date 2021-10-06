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سرقة 10 شقق في 6 أكتوبر.. القبض على أكبر تشكيل عصابي في الجيزة

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سرقة 10 شقق في 6 أكتوبر.. القبض على أكبر تشكيل عصابي في الجيزة سرقة 10 شقق في 6 أكتوبر.. القبض على أكبر تشكيل عصابي في الجيزة

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تمكنت شرطة مباحث الجيزة القبض على عاطلين بتهمة سرقة 10 شقق سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر وتم إحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أكدت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب متخذان من منطقة حدائق أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 10وقائع بدائرة قسمى شرطة «حدائق أكتوبر وثالث أكتوبر» بمحافظة الجيز، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها

المصرى اليوم

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