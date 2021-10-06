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ضبط 7 مصانع ومخازن مخالفة لإنتاج الحلوى والمنتجات الورقية مجهولة المصدر بالقليوبية

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ضبط 7 مصانع ومخازن مخالفة لإنتاج الحلوى والمنتجات الورقية مجهولة المصدر بالقليوبية ضبط 7 مصانع ومخازن مخالفة لإنتاج الحلوى والمنتجات الورقية مجهولة المصدر بالقليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، 4 مصانع، و3 مخازن عشوائية وبدون تراخيص بالقليوبية، لإنتاجهم وبداخلهم كميات من المواد الغذائية والمنتجات الورقية والبلاستيك مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر، مما يؤثر على جودة وسلامة تلك المنتجات ويؤدي استهلاكها إلى التأثير سلبًا على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين، بنطاق محافظة القليوبية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 مصانع، و3 مخازن عشوائية وبدون ترخيص، وضبط المديرون المسؤولون عنها، حيث يتم من خلالها تصنيع البسكويت والحلوى والكيماويات اللاصقة والأكياس البلاستيك وتداول ولاعات الغاز والخردوات والمنتجات الورقية وحفاضات الأطفال ومواد غذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات 8 طن و24480 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر، و3٫6 طن غراء يُستخدم في لحام المواسير البلاستيك مجهولة المصدر، و1٫3 طن أكياس بلاستيك مجهولة المصدر، و360 كيلو و262٫200 قطعة مناديل وحفاضات أطفال مجهولة المصدر، و34500 قطعة ولاعات وبطاريات جافة ومادة لاصقة مجهولة المصدر.

المصرى اليوم

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