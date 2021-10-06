ابن أمام المحكمة: أبويا عاوزنا نصرف عليه ورصيده في البنك 2 مليون جنيه

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قال الابن الشاب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة أثناء نظر دعوى نفقة أقامها ضده والده المسن «أبويا طمعان فيا أنا وأخويا، رصيده في البنك قرب على 2 مليون جنيه، ورافع علينا قضية عشان نصرف عليه، رغم إن تجارته مش بتكسب قليل».

تفاصيل الدعوى التي ذكرها الأب- 66 سنة- ضد ابنيه قالت إنه كان يعمل بالتجارة وإنه لم يعد قادرا على تحمل متاعب عمله صحياً ونفسياً، خاصة أن تجارته تلزمه بالتواجد في محله على مدار اليوم، وهو ما يرهقه، الأمر الذي اضطره لغلق المحل والإقامة في البيت «عشان يستريح» بعد سنوات من العمل والتعب.

وأضاف مقيم الدعوى أنه طلب من ابنيه- محاسب ومحامي- تحمل نفقاته الشهرية بعدما اضطر لوقف نشاطه التجاري بسبب ظروفه الصحية وعدم وجود مصدر دخل له، إلا أنهما رفضا وهو ما جعله يلجأ للمحكمة.

وأمام المحكمة حضر أحد الابنين وقال أمام القاضي إن والده كان يدخر مكاسبه كلها أولا بأول ويضع أرباحه في البنوك دون أن يخبر بها أحدا منا ولا حتى والدتي التي توفيت قبل 3 سنوات وهي لا تعلم شيئا عن ثروة والدي وكم لديه من أموال.

وأضاف الابن أمام المحكمة: والدي يريد أن تبقى أمواله بلا نقصان بل ويريدها أن تزيد إذا كان ذلك ممكناً، وينظر لما نتكسبه أنا وشقيقي من وظائفنا وما ورثناه عن والدتي ويتعامل على أن ذلك حقه علينا فلجأ إلى المحكمة ليحصل عليه.

وطلب الابن المدعي عليه من المحكمة التصريح له باستخراج بيان رسمي من البنك المركزي بحسابات والده في البنوك ليؤكد صحة ما قاله أمام المحكمة ويكذب ادعاءات الأب.