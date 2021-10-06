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بداياتها كانت في فيلم «فجر الإسلام» عام 1979، ورغم مرور السنوات ظلت البرنسة عبدالغني التي تعد واحدة من أشهر كومبارسات السينما المصرية تتلقى الملاليم بحسب وصفها، وتحدثت «البرنسة» عن بداياتها «كنت كومبارس صامت في فجر الإسلام من اللي بيلفوا حوالين الكعبة».

وكشفت«البرنسة» خلال لقاء مع برنامج «ونقول كمان» على قناة «النهار» معاناتها مع مهنة الكومبارس وبكت خلال الحلقة لافتة إلى أن ليس لديهم كارفانات مخصصة لهم مثل النجوم فيضطرون للجلوس في الهواء الطلق والبرودة والحر ،كما أن الأجر الذي تحصل عليه قليل مقارنة بالساعات التي تقضيها في التصوير.

وأشارت إلى أنها قد تتلقى عن يوم كامل تصور فيه 130 جنيها فقط شاملا الوجبة.

وتابعت أنها لم تتطلع لأكثر من كونها «كومبارس»، نظرا لأنها من ذوي البشرة السمراء كما أن هناك الكثيرين ممن سبقوها لم يصلوا إلى النجومية، وأوضحت «لإني ست سمرة ولي شكل معين».

أما عن مهنتها الأصلية فقالت البرنسة إنها كانت تعمل«شيف» مطبخ شرقي وغربي وسافرت معظم دول العالم مع أمراء وسفراء قبل أن تقع على ظهرها وتتجه إلى مهنة الكومبارس نظرا لأن ليس لديها معين.

وتابعت «البرنسة» –وهو اسمها الجقيقي- أن زوج شقيقتها كان السبب في دخولها مجال التمثيل حيث كان يعمل دوبلير رشدي أباظة ومساعد لبعض الفنانين مشيرة إلى أن والدتها عارضت بشدة دخولها المجال.