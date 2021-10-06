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رغم مآسي تيجراي.. آبي أحمد يختار رئيس إدارتها المؤقتة وزيرًا للدفاع في حكومته

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رغم مآسي تيجراي.. آبي أحمد يختار رئيس إدارتها المؤقتة وزيرًا للدفاع في حكومته رغم مآسي تيجراي.. آبي أحمد يختار رئيس إدارتها المؤقتة وزيرًا للدفاع في حكومته

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رشح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للإدارة المؤقتة بإقليم تيجراي، أبراهام بلاي وزيرا للدفاع، رغم العنف الذي حدث وأصابَ الشعب الإثيوبي.

وافق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بالأغلبية، والتي تضمنت 22 حقيبة منها 3 لأحزاب المعارضة لأول مرة، فيما تم إدخال 11 وزراء جدد، و7 سيدات ضمن التشكيلة الحكومية.

جاءت أبرز التغيرات بإطاحة وزير المياه والري، إذ تم إسنادها لـ هبتامو إتافا، بدلاً من الوزير السابق، سليشي بقلي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أدى اليمين الدستورية، الاثنين، أمام البرلمان، بعد الموافقة، على إعادة انتخابه كرئيس للحكومة، لدورة جديدة مدتها 5 سنوات.

وجاء إعادة تعيينه في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي استمرت قرابة العام بمنطقة تيجراي الشمالية، وحذر المراقبون من عودة ممارسات القمعية.

المصرى اليوم

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