بنيامين ليست وديفيد ماكميلان يفوزان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021

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أعلنت المؤسسة المانحة لجائزة «نوبل»، هي مجموعة من الجوائز الدولية السنوية الممنوحة في عدة فئات من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرًا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية، العالمان بنيامين ليست وديفيد ماكميلان الجائزة في الكيمياء لعام 2021.

تلك الجائزة التي نالها كلاهما لتطويرهما التحفيز العضوي غير المتماثل، ذلك المصطلح في الكيمياء العضوية يشير إلى شكل من أشكال الحفز، حيث يكوّن معدل تفاعل كيميائي بنسبة محفز عضوي يشار إليه على أنه «محفز عضوي»، يتكون من كربون وهيدروجين وكبريت والعناصر اللافلزية الأخرى الموجودة في المركبات العضوية. ويوفر التحفيز العضوي العديد من المزايا من بينها أنه يساهم في الكيمياء الخضراء.

والمحفزات هي أدوات أساسية للكيميائيين، لكن الباحثين اعتقدوا منذ فترة طويلة أنه يوجد نوعان فقط من المحفزات المتاحة: المعادن والإنزيمات.

قالت الأكاديمية إن بنيامين ليست وديفيد ماكميلان في عام 2000 -بشكل مستقل عن بعضهما البعض- طورا نوعا ثالثا من المحفزات، يطلق عليه التحفيز العضوي غير المتماثل ويبني على جزيئات عضوية صغيرة.

وبتطوير الثنائي أداة جديدة دقيقة للبناء الجزيئي -والتي كان لها تأثير كبير على البحوث الصيدلانية- نجحا في الحصول على جائزة «نوبل» في الكيمياء من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بالسويد، وترك بصمتهم في مجال الكيمياء.

يقول يوهان أكفيست، رئيس لجنة نوبل للكيمياء: «هذا المفهوم للحفز الكيميائي بسيط بقدر ما هو مبتكر، والحقيقة هي أن العديد من الناس تسائلوا عن سبب عدم تفكيرنا في الأمر سابقًا»، وتابع:«العالمان رائدان في هذا المجال وقد أظهروا أنه يمكن استخدام المحفزات العضوية لتحريك العديد من التفاعلات الكيميائية».

واستكمل: «وباستخدام هذه التفاعلات، يمكن للباحثين الآن بناء أي شيء بكفاءة أكبر من الأدوية الجديدة إلى الجزيئات التي يمكنها التقاط الضوء في الخلايا الشمسية وبهذه الطريقة، تحقق المحفزات العضوية أكبر فائدة للبشرية».

وقالت الأكاديمية: «كانت الكيمياء أهم علم لعمل ألفريد نوبل، واستند تطوير اختراعاته وكذلك العمليات الصناعية التي استخدمها على المعرفة الكيميائية، وكانت الكيمياء هي الجائزة الثانية التي ذكرها نوبل في وصيته».

تم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020 بالاشتراك بين إيمانويل شاربنتير وجينيفر دودنا لتطوير طريقة لتحرير علم الجينوم، حيث اكتشف الباحثون واحدة من أكثر أدوات تكنولوجيا الجينات حدة وهي «المقص الجيني»، وكان للتكنولوجيا تأثير ثوري على علوم الحياة التي ساهمت في علاجات السرطان الجديدة.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من منح الأكاديمية جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 إلى سيوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان وجيورجيو باريزي بشكل مشترك لمساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة، ساهم العلماء في فهم النظم العالمية المعقدة مثل المناخ.

حتى الآن تم تكريم 186 شخصًا من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لمساهمتهم في هذا المجال من بينهم سبع نساء. تضم قائمة الحائزين على جائزة أمثال ماري كوري الحاصلة على جائزة نوبل تقديراً لخدماتها في النهوض بالكيمياء باكتشاف عنصري الراديوم والبولونيوم، من خلال عزل الراديوم ودراسة طبيعة ومركبات هذا العنصر.

يذكر أن الجائزة تأتي بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية يتقاسمها الفائزون بالتساوي.