أخبار عاجلة

نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص -
المرحلة النهائية للتدريبات الروسية الجزائرية المشتركة -
القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية -
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) -
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) -
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي -
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الدقهلية: تخفيض رسوم تحاليل «كورونا» بتعليمات من رئاسة الوزراء

Print
وكيل صحة الدقهلية: تخفيض رسوم تحاليل «كورونا» بتعليمات من رئاسة الوزراء وكيل صحة الدقهلية: تخفيض رسوم تحاليل «كورونا» بتعليمات من رئاسة الوزراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، اليوم الأربعاء، تخفيض رسوم إجراء تحاليل كورونا COVED -19 PCR من 1260 جنيها إلى 900 جنيه مصري لا غير، وذلك للمواطن المصري، بينما للأجنبي 1200 جنيه التحليل.

قال «مكى» في بيان صحفى إن «رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تخفيض قيمة التحليل للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وأن قرار التخفيض سيتم تنفيذه من اليوم 6 أكتوبر 2021».

مشيرا إلى أنه يتم إجراء التحليل من خلال جهاز PCR الموجود بإدارة المعامل بجوار مستشفى الصدر بالمنصورة في محافظة الدقهلية وهو الجهاز الوحيد المعتمد دوليا حيث تم ربطه مباشرة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويصدر عنه شهادات PCR المعتمدة بالباركود.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية

القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية

لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور)

لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور)

الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور)

الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور)

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر