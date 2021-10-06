وكيل صحة الدقهلية: تخفيض رسوم تحاليل «كورونا» بتعليمات من رئاسة الوزراء

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، اليوم الأربعاء، تخفيض رسوم إجراء تحاليل كورونا COVED -19 PCR من 1260 جنيها إلى 900 جنيه مصري لا غير، وذلك للمواطن المصري، بينما للأجنبي 1200 جنيه التحليل.

قال «مكى» في بيان صحفى إن «رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تخفيض قيمة التحليل للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وأن قرار التخفيض سيتم تنفيذه من اليوم 6 أكتوبر 2021».

مشيرا إلى أنه يتم إجراء التحليل من خلال جهاز PCR الموجود بإدارة المعامل بجوار مستشفى الصدر بالمنصورة في محافظة الدقهلية وهو الجهاز الوحيد المعتمد دوليا حيث تم ربطه مباشرة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويصدر عنه شهادات PCR المعتمدة بالباركود.