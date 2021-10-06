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محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا ًبذكرى أكتوبر

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محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا ًبذكرى أكتوبر محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا ًبذكرى أكتوبر

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وضع صباح اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية يرافقه اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية- مدير أمن المنوفية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والعميد أحمد أبوالغار المستشار العسكري للمحافظة والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت مراسم الاحتفال بمسيرة شبابية من الشباب والرياضة والتربية التعليم تقدمها محافظ المنوفية احتفالاً بيوم النصر يحملون أعلام جمهورية العربية مرددين هتافات تحيا مصر والأناشيد الوطنية وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.

وقدم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة والتي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة المصرية الحديثة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وعلى جانب آخر هنأ محافظ المنوفية شعب المحافظة العظيم وجموع الشعب المصري، مؤكداً على أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة، ومشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.

المصرى اليوم

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