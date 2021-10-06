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ورش فنية وأمسيات شعرية متنوعة بقصر ثقافة مطروح

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ورش فنية وأمسيات شعرية متنوعة بقصر ثقافة مطروح ورش فنية وأمسيات شعرية متنوعة بقصر ثقافة مطروح

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث قدم قصر ثقافة الطفل سلسلة ورش للموهوبين، أوضحت خلالها الفنانة هند عبدالحميد طريقة إستخدام ألوان الجواش وتقسيم اللوحة باستخدام الألوان لعمل لوحات طبيعية متميزة، كما عقد القصر محاضرة «قصة ومعلومة» وتحدثت من خلالها أميرة عبدالوهاب عن قنديل البحر وأن له انواع مختلفة وأماكن تواجد كل نوع وايضا البيئة المناسبة له من حيث درجة الحرارة، كما تحدثت عن أثر المادة التي يطلقها على الإنسان، وصاحب هذه المعلومات مجموعة من الصور الطبيعية لتقريب المعلومة لذهن الأطفال.

أقام نادى الأدب العام أمسية شعرية حضرها أدباء مطروح برئاسة د. محمود قنديل، تبادل من خلالها الشعراء إلقاء الأبيات الشعرية التي تنوعت ما بين العامية وشعر الفصحى، كما استمر نادي أدب الطفل بمطروح في تقديم حلقاته اونلاين للشاعر علاء ابوخلعه، وتحدث عن البحور الشعرية وخاصة بحر الرجز وقدم الشاعر أمثلة من الأبيات الشعرية لهذا البحر.

في مجال ورش ذوي الإحتياجات الخاصة قدمت الفنانة مني شاكر ورشة قص ولصق بقصر الثقافة وعلمت الأطفال طريقة عمل أشكال مبسطة مثل الزهرة والشمس، كما نفذت الفنانة جورج ورشة تلوين للأطفال بإستخدام الألوان لاظهار جمال الرسومات، أما الفنانة وردة فقدمت ورشة للرسم على الزجاج وأوضحت مراحل نقل الرسم على ألواح الزجاج واستخدام الرليف في تحديد الرسومات واستخدام الألوان.

نظم بيت ثقافة الضبعة محاضرة بعنوان «التنمر وأسبابه وعلاجه» حاضرها أنور المنصوري، وتحدث عن مفهوم التنمر واهم الأسباب الأسرية التي تدفع الطفل لممارسة هذا السلوك، كما أكد على دور الأسرة لتعديل سلوك الطفل وتوجيهه بالتعاون مع المدرسة.

المصرى اليوم

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