تأهيل وتبطين ترعة بدران في الحسينية بتكلفة 17.8 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

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قال المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بدران بمركز ومدينة الحسينية بطول 3.2 كم، وبتكلفة 17 مليون و890 ألف جنية لخدمة زمام 1500 فدان، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم، وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم ،حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 30 % وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفه 570 مليون جنيه، لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بدران ،ضمن مبادرة حياه كريمة التي تشهدها قرى مركز الحسينية، مؤكداً ان المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

. شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل، والإلتزام بالمواصفات المحددة مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ،ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.