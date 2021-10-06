وزيرة التخطيط تستعرض ملامح «حياة كريمة» مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع فرانز تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركتها في الحدث الذي نظمته منظمة «الاتحاد من أجل المتوسط»، حول الرؤية المتوسطية للتحول الأخضر.

وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة ما حققته مصرفي برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركزعلى الاقتصاد الحقيقي ويمنح الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الاقتصاد الاخضرفي هذا الإطارفي ظل طبيعته العابرة للقطاعات.

وأشارت «السعيد» حسب بيان للوزارة إلى تطبيق معاييرالاستدامة البيئية لتعزيزالمشروعات الخضراء بخطة الاستثمارالحكومية، وبرامج بناء القدرات المرتبطة بتلك المعاييرمن خلال تدريب 700 كادرحكومي، بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية وكذلك تضمين البعد البيئي في الخطط التنموية الوطنية.

ونوهت عن الجهود الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ودورالصندوق السيادي في هذا الإطار، واشتراك الصندوق في مبادرة كوكب واحد one plan initiative والتي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك للاستفادة من جهود الصناديق السيادية ودورها في دعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

كما أستعرضت الوزيرة ملامح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها مشروع تنموى يحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويدعم جهود تحسن جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أشاد فرانز تيمرمانس بالدورالمصري في الإعداد لمؤتمرالأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقده نهاية شهر أكتوبر بجلاسجو في اسكتلندا، والمسعى المصري لاستضافة مؤتمرالأطراف السابع والعشرين نهاية عام 2022 بشرم الشيخ.

وأكد تيمرمانس على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لمصرفي مجال مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ، وبصفة خاصة في مجالي إنشاء سوق للكربون في مصر، ودعم قطاع الزراعة لمواجهة تغير المناخ من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وفى ختام الاجتماع وجهت الوزيرة الدعوة لنائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحدث الجانبي المقررتنظيمه على هامش مؤتمرالأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حول دورالقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في دعم جهود التكيف بأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التكيف مع تغيرالمناخ باعتباره أولوية لمصر.