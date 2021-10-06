«تعليم الإسكندرية»: 26.4 ألف من منتسبي المنظومة تلقوا الجرعتين ضد كورونا.. وتسجيل 24.4 آخرين

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قالت نادية فتحى عباس، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن 26 ألف و473 معلم وإدارى من منتسبي منظومة التربية والتعليم في المحافظة تلقوا الجرعتين من الأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد المعروف علميا بـ«كوفيد 19»، مشيرة إلى أن 19 ألف و265 حصلوا على الجرعة الاولى، فيما تم تسجيل 24 ألف و410 شخص على سيستم وزارة الصحة والسكان للحصول على المصل.

وأوضحت «نادية»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عقب توليها منصبها الجديد، أنه اتساقاً مع الكتاب الدوري 26 و27، تقرر فتح باب التطوع لحملة المؤهلات التربوية للقيام بمهنة التدريس بحيث يكون التقديم في الإدارة التعليمية وفق المناطق الجغرافيه، بعد استيفاء كل الضوابط الموجودة في الكتاب الدوري.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التعليم في الاسكندرية، يولى اهتمام كبير باستكمال عملية التطعيم لمنتسبي المنظومة قبل بدء العام الدراسى، حتى تكون الاسكندرية سباقة في عملية تطعيم المعلمين والعاملين من منتسبي مديرية التربية والتعليم، حيث تم تخصيص مراكز للتطعيم بكل ادارة تعليميه، بالتعاون والتنسيق مع مديريه الشؤون الصحيه، مشيرة إلى ورود تعليمات من الوزارة بضرورة حصول العاملين بالتربية والتعليم على اللقاح، وأن من لم يحصل على التطعيم يلتزم بعمل مسح كل ثلاثة ايام على نفقته الخاصة.

وعن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، قالت وكيل المديرية الجديد أنه تم دخول 476 فصلا دراسيا الخدمة لأول مرة هذا العام 2021/2022، ما بين انشاءات جديدة أو توسعات افقيه أو راسيه، بهدف خفض كثافات الفصول واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب للحد من حدوث أي تكدس بالفصول، لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس، كما تم فتح فصل جديد لمتحدي الإعاقة وذوي الهمم بمدرسة حسان خالد التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

ولفتت إلى انه جرى الانتهاء بالفعل خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى الان، من إنشاء 52 مدرسة بتكلفة اجمالية تقدر بـ 381 مليون و244 ألف جنية، في ٧ أحياء بالمحافظة هي ( منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالى 997 فصل، كما يتم حاليا إنشاء 32 مدرسة أخرى بتكلفة اجمالية تقدر بـ 213 مليون و489 ألف جنية، في 5 أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط،، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالى 539 فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول وإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب، كما يجرى إنشاء 5 مدارس تابعة لإدارة المنتزه، و5 تابعة لإدارة شرق، ومبنى في وسط، ،بالإضافة إلى 4 في العامرية، و17 مدرسة في برج العرب .

وقالت إنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة في 35 مدرسة خلال يوليو 2020 وحتى الان، بتكلفة اجمالية تقدر بـ44 مليون جنية، فيما يجري صيانة 47 مدرسة أخرى، بتكلفة تقدر بـ 112 مليون و280 ألف جنيه.

وأكدت على اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس مع بداية الدراسة، ومتابعة حالة النظافة بالمدارس وتفعيل دور اللجان الصحية وتطهير مقابض الأبواب وأحرف السلالم لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.