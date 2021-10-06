تعرف على قواعد التظلم في نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

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حددت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، حالات التظلم والطعن على انتخابات اللجان النوعية للمجلس، والتي يتم إجراؤها اليوم الأربعاء بمقر المجلس.

وأجازت القواعد تقديم تظلمات في نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بإن يقدم التظلم إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من وقت إعلان الحصر العددى للأصوات في اللجنة، ويشترط في التظلم أن يكون مكتوباً، ومقدماً من أحد المترشحين، ومبيناً فيه على وجه الدقة سبب أو أسباب التظلم، ويترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة المبدئى لحين الفصل فيه.

ويتولـى مكتـب المجلـس فحـص التظلم والبت فيــه بقرار مسبب، وإخطار لجنة الإشراف المختصة بنتيجة التظلم للعمل بمقتضاها، وتبلغ كل لجنة الأمين العام لمجلس الشيوخ، بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها (فى حال قبول التظلم وإعادة الانتخابات)، ليخطر بها رئيس المجلس لإعلانها على المجلس، على أن يعرض الرئيس نتيجة الفصل في التظلمات على المجلس، ثم يعلن نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ولا تقبل التظلمات بعد إعلان الرئيس النتيجة.